Волынец о QR-кодах для сообщений о травле в школах: Прогрессивная инициатива

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

QR-коды, с помощью которых ученики смогут анонимно сообщать о травле, в тестовом режиме заработали в четырех подмосковных школах. Преимущества и возможные сложности новшества «Татар-информу» объяснила уполномоченный по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец.

«Введение QR-кодов в московских школах как средства анонимного сообщения о травле является прогрессивной инициативой, отражающей современные подходы к обеспечению безопасности и поддержки учеников. Этот шаг подчеркивает важность создания комфортной образовательной среды, где каждый ребенок может чувствовать себя в безопасности», — считает она.

По мнению Ирины Волынец, преимущества данной инициативы заключаются в анонимности. Это даёт возможность детям и подросткам сообщать о случаях травли и снижает барьер для многих ребят, боящихся последствий за открытие своих проблем. Это может помочь им получить необходимую помощь, считает она.

Кроме того, использование QR-кодов может побудить больше учеников сообщать о ситуации, зная, что они могут сохранить свою конфиденциальность. Это создает культуру доверия и поддержки в школе.

«QR-коды могут обеспечить мгновенный доступ помощи, что поможет быстрее реагировать на случаи травли и предотвращать их. Применение QR-кодов демонстрирует, как современные технологии могут быть использованы для решения социальных проблем, что важно в нашем цифровом обществе», — отметила Волынец.

Однако возможны и некоторые сложности. Так, не все ученики могут знать о данной системе и, следовательно, не будут использовать ее в ситуациях, когда это необходимо. Важно проводить работу по популяризации данной возможности, добавила собеседница «Татар-информа».

Кроме того, по ее мнению, в некоторых случаях могут возникнуть технические проблемы, такие как отсутствие интернета или несовместимость устройств, что затруднит использование QR-кодов.

«Внедрение QR-кодов для анонимных сообщений о травле в московских школах — шаг в правильном направлении, который может существенно улучшить ситуацию с травлей среди учащихся. Однако успех этой инициативы будет зависеть от готовности образовательных учреждений обеспечить необходимую поддержку, а также от степени информированности учеников о доступных ресурсах. Создание безопасной и поддерживающей образовательной среды — общая задача школы, учеников и родителей, и QR-коды в том числе могут стать эффективным инструментом в ее достижении», — заключила Волынец.