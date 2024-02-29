Волынец: «Нацпроект “Семья” станет платформой для укрепления и развития института семьи»

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец отметила, что в своем ежегодном послании Президент России особое внимание уделил главенству традиционных духовно-нравственных ценностей и приоритету многодетных семей как основы России и защиты ее демографического суверенитета.

«Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение. Так же как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого. А значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали института семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению. А мы выбираем жизнь! Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран», – сказал Владимир Путин в своем послании.

Глава государства также сообщил, что в стране будет запущен новый нацпроект «Семья».

«Считаю это решение чрезвычайно важным, ведь до сих пор тема семейной политики не была обособлена. Министерство труда и социальной политики РФ занимается вопросами социального обеспечения граждан в соответствии с уже действующим законодательством, а нацпроект “Семья” может стать платформой, направленной на разработку и принятие стратегических решений в сфере укрепления и развития института семьи как основы государства и залога процветания России. При этом основной акцент должен быть сделан именно на многодетные семьи как гарантию демографического развития, а значит и суверенитета страны», – считает Ирина Волынец.

Она добавила, что в этой работе важно участие всех уровней власти.

Важным указанием Путина стало наполнение Указа о едином федеральном статусе многодетных семей конкретным содержанием, подчеркнула омбудсмен.

«Порадовало и предложение Президента запустить программу по охране материнства и охране репродуктивного здоровья. Туда войдут расширение числа женских консультаций и детских поликлиник, продление семейной ипотеки до 2030 года. До конца 2030 года будет направлено не менее 75 млрд руб. для наращивания программ по поддержке семей с детьми, средства начнут поступать в следующем году. "Деньги для этого есть", сказал Президент России, а значит, что мы можем быть уверены в том, что все это будет реализовано. И, пожалуй, это главное из выступления Путина», – заключила детский омбудсмен.