Волынец: Многодетным семьям в России нужно давать бесплатные квартиры

Многодетным семьям нужно давать бесплатные квартиры. С таким предложением выступила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Об этом детский омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале со ссылкой на издания Daily Storm.

Как пояснила спикер, «жилищный вопрос» — это главная проблема у многодетных семей. В качестве поддержки государство могло бы после рождения третьего ребенка полностью погашать ипотеку или при отстутсвии своего жилья выдавать квартиру по социальному найму.

«То есть право собственности может оставаться у государства, а семья может использовать жилье столько, сколько нужно», — объясняет Волынец, добавив, члены семьи должны будут оплачивать какие-нибудь небольшие деньги за наем и вносить коммунальные платежи.

При этом такое жилье нельзя будет продать. Данное ограничение, по словам детского омбудсмена, предостережет государство от злоупотреблений неблагополучными семьями.