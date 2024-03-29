Волынец: Многие школьные коллективы стараются не замечать буллинга

В обращениях жителей Татарстана по теме школьного образования конфликты занимают второе место. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на 52-м заседании Госсовета республики.

«Многие школьные коллективы, к сожалению, не создают конфликтные комиссии, стараются не замечать буллинга, травли. Все инструменты и механизмы сегодня есть, нужно их использовать вместо заметания под ковер», – сказала детский омбудсмен.

Волынец подчеркнула, что иногда только после обращения к уполномоченному или в прокуратуру становится известно, что конфликт в школе длился на протяжении нескольких лет.

«Буквально вчера в СМИ вышла информация, что в одной из школ страны родители взыскали 50 тыс. рублей с администрации организации за то, что ребенок подвергался травле. Хорошо это или плохо? Вопрос на самом деле сложный. Не станут ли эти штрафы, такие меры новым основанием для разногласий между школой и родителями? Мне кажется, что это очень опасная практика», – подчеркнула спикер.