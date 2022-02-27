Волынец: Лучшее лекарство от стыда за "русскость" — экскурсия по Аллее ангелов в Донецке

Люди, которые стыдятся своей принадлежности к России из-за событий на Украине, подверглись информационному воздействию, которое распространяется в интернете как вирус. Такое мнение выразила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

«Эта болезнь особенно не щадит персонажей, возомнивших себя „совестью нации“, которым вдруг стало „мучительно стыдно быть русскими“. Картина действительности у них искажена в зависимости от стадии заболевания», — считает она.

Детский омбудсмен напомнила, что в России нет ни одного человека, который хотел бы войны на Украине, но принимаемые сейчас меры необходимы для сохранения мира на нашей земле.

«Лучшее лекарство от стыда за свою „русскость“ — экскурсия по Аллее ангелов, которая была заложена в 2015 году в донецком Парке Победы, где на черном мраморе в алфавитном порядке высечены имена погибших детей Донбасса, а также указан их возраст. Подножие мемориала всегда украшено живыми цветами и мягкими игрушками. В настоящее время настоятельно рекомендую ограничиться виртуальным посещением мемориала», — подчеркнула Волынец.

Детский омбудсмен напомнила, что сейчас в соцсетях распространяется огромное количество фейковой информации, в том числе о гибели гражданских лиц, которую необходимо перепроверять на официальных государственных ресурсах.