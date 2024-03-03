Волынец: Горжусь, что Татарстан стал родиной «Игр будущего»

Россия стала первой страной, которая провела у себя мультиспортивный турнир «Игры будущего». Родиной и инициатором соревнований стала Республика Татарстан, отметила с площадки «Казань Экспо» уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Россия стала первой страной, которая провела подобное мероприятие, причем на высочайшем уровне, как это отметил лично Президент России Владимир Владимирович Путин, который присутствовал на открытии», — заявила она.

Детский омбудсмен напомнила, что первый турнир собрал свыше 260 международных команд и более 2 тысяч участников со всего мира. Они соревновались в 21 дисциплине, сочетающей кибер- и традиционный спорт.

«Выражаю огромную благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который поддержал эту идею и объединил спортсменов, которые готовы сразиться как в киберспорте, так и в классическом направлении», — добавила Волынец.

По ее мнению, самым захватывающим мероприятием турнира стала битва роботов, прошедшая на арене Казанского цирка. В заключение она отметила, что гордится Татарстаном, который стал родиной таких соревнований.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых «Играх будущего» приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования были поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. Они стартовали с 19 февраля, а 21-го числа состоялось официальное открытие турнира. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры. Торжественное закрытие турнира проходит сегодня на площадке «Казань Экспо».