Волынец назвала День святого Валентина праздником, навязанным Западом

День святого Валентина очень быстро прижился в России, потому что раньше в нашей стране не было альтернативы этому празднику. Об этом «Татар-информу» рассказала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«У нас законом не запрещено отмечать этот праздник, но у нас есть свой – День семьи, любви и верности, который уже является официальным и отмечается 8 июля. И в России очень много проводится мероприятий, посвященных этому празднику. Когда мы росли, в моем детстве, не было никакого 14 февраля, но потом это все пришло к нам с Запада, у него была большая рекламная кампания. И этот праздник, День святого Валентина, так быстро прижился, потому что у нас, по сути, никакой альтернативы не было. И все это выглядело очень романтично», - сказала Волынец.

Также она отметила и коммерческую составляющую Дня святого Валентина. По ее словам, бизнесу очень выгодны такие праздники, так как в эти дни сильно увеличивается товарооборот, и есть большое количество товаров, «привязанных» к данному празднику.

Однако Волынец подчеркнула, что День святого Валентина пришел в Россию со своими ритуалами, символами и ценностями, которые были навязаны Западом.

«Эти ценности были не наши, они нам насаждались и был период, когда мы этот праздник отмечали, дарили друг другу "валентинки". Но мы постепенно перестраиваемся на те рельсы, которые соответствуют нашей культуре, нашим традициям. Я считаю, что детей нужно через положительный пример семьи и школы перестраивать на те праздники, которые считаются нашими. Не запретами надо действовать, а через осознание самих нас», - резюмировала Волынец.