Волынец анонсировала мероприятия для подростков и их родителей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец анонсировала проведение ряда мероприятий для подростков и их родителей. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Акции организуют совместно с Федеральным центром развития программ социализации подростков, они направлены на поддержку молодежи и укрепление родительского участия в их развитии.

Так, с 10 по 12 августа пройдет акция «Дарю тепло», приуроченная к Международному дню молодежи. В эти дни подросткам напомнят о важности их роли в обществе, правах и социальной ответственности.

В рамках проекта «Родительская гостиная» обсудят, как помочь подростку стать самостоятельным. Участникам расскажут об их возрастных особенностях, способах поддержки и поиске баланса между контролем и свободой.

Еще одна инициатива – мероприятие «Могу чувствовать» – будет посвящена осмыслению эмоций и внутреннего состояния подростков.

Также стартует акция «Театральная мастерская», в ходе которой подростки смогут подготовить театральную постановку на актуальные темы. Готовые видео спектаклей необходимо будет направить организаторам.

Подробнее об этих мероприятиях можно узнать на официальном сайте Федерального подросткового центра.