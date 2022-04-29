Воля и характер: На казанском чемпионате России по плаванию прошел «Заплыв мужества»

Фото: Федерация синхронного плавания Ремпублики Татарстан

В рамках Чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани, состоялся «Заплыв мужества», в котором приняли участие учащиеся отделения плавания республиканской адаптивной школы Министерства спорта РТ, спортсмены с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также спортсмены с нарушениями слуха и зрения. Всего в заплыве приняли участие 10 детей.

Спортсменов к дорожкам сопровождали Председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета города Казани Альберт Салихов, Заслуженный тренер, вице-президент Федерации синхронного плавания России, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия», «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова, 4-кратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, генеральный директор благотворительной организации «Специальная Олимпиада России» Егор Лебедев, а также спортсмены сборной команды России, среди которых казанский пловец, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных.

«Создание условий для занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья является обязанностью государства, и спорт – один из элементов комплексного подхода к решению проблем их физического и психологического здоровья. Именно такой подход лежит в основе Спецолимпиады», — заявила на пресс-подходе после заплыва Ольга Павлова.

Также она отметила, что «Заплыв мужества», который прошел впервые в 2019 году, стал мощным брендом чемпионата России по плаванию в Казани.

«Сильная сторона Татарстана – спортивная инфраструктура. Каждый город, район и даже село обеспечено новыми высокотехнологичными спортобъектами. Создаются все условия для людей разных возрастов и уровня здоровья. В недалеком будущем Казань станет не только спортивной столицей, а инклюзивной спортивной столицей, которая будет передавать свой опыт не только всем регионам нашей страны, но и другим странам», — уверена Ольга Павлова.