На главную ТИ-Спорт 19 августа 2025 14:17

Volvo нашла продавца грузовика ФГЛР и прекратила с ним сотрудничество

Volvo нашла продавца грузовика ФГЛР и прекратила с ним сотрудничество
Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Шведский автогигант Volvo провел расследование, какая фирма продала их грузовик Федерации лыжных гонок России, и прекратил с ней сотрудничество. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

«Мы установили, кем был продан автомобиль. Это компания из страны ЕС. Мы прекратили поставки компании, которая продала товар», — заявил пресс-менеджер Volvo Group Клаэс Элиассон.

Напомним, в мае Федерация выложила фото, где глава ФГЛР Елена Вяльбе позирует на фоне нового тягача. В подписи указывалось, что этот вакс-грузовик будет использоваться для транспортировки сервисного прицепа, который используется для подготовки лыж спортсменов.

После этого компания Volvo запустила расследование с целью понять, как подсанкционный грузовик попал в Россию – согласно договору с клиентами Volvo, перепродажа автомобилей в Россию и Беларусь запрещена.

