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На главную ТИ-Спорт 25 июня 2025 14:24

Volvo начала расследование из-за фото Елены Вяльбе на фоне их грузовика

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Volvo начала расследование из-за фото Елены Вяльбе на фоне их грузовика
Фото: соцсети Федерации лыжных гонок России

Шведский автоконцерн Volvo начал расследование из-за появившегося в Сети фото главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе на фоне их нового грузовика.

Тягач был приобретено для транспортирования сервис-прицепа, где бригада сервисменов готовят лыжи для спортсменов.

«Мы просматриваем все записи, чтобы узнать, кому мы продавали эту модель в этом цвете в последние годы, а затем проследить, как транспортом распоряжались в дальнейшем. Если выяснится, что наш клиент нарушил условия договора, касающиеся санкций, то мы примем меры — например, прекратим поставки.

Как мы отреагировали на использование грузовика сборной России в пиар-целях? Мы бы предпочли, чтобы на нем спереди был логотип КАМАЗа», — цитирует издание Expressen представителя Volvo Класа Элиассона.

В мае в соцсетях Федерации лыжных гонок России появился пост, в котором говорилось, что ФЛГР приобрели «самый мощный и современный седельный тягач». Его стоимость – 20 млн рублей и более.

Volvo из-за санкций запрещает продажу автомобилей в Россию и Беларусь.

#елена вяльбе #Федерация лыжных гонок РФ
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