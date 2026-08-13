Вольвич стал капитаном «Зенита» СПб после перехода из казанского «Зенита»

Фото: zenit-kazan.com

Центральный блокирующий Артем Вольвич, перешедший в это межсезонье из казанского «Зенита» в петербургский клуб, назначен капитаном команды на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» СПб.

В прошлом сезоне капитаном петербуржцев был Женя Гребенников, который покинул команду и продолжит карьеру в японском чемпионате.

Напомним, что в начале июня Вольвич покинул «Зенит-Казань» после 10 сезонов в клубе. За это время он стал пятикратным чемпионом России (2017, 2018, 2023, 2024, 2025), двукратным победителем Лиги чемпионов (2017, 2018), выиграл клубный чемпионат мира-2017, а также завоевал семь Кубков и семь Суперкубков России.