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На главную ТИ-Спорт 9 октября 2026 14:17

Вольски: в КХЛ есть вакансия главного тренера с зарплатой до $2 млн

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Вольски: в КХЛ есть вакансия главного тренера с зарплатой до $2 млн
Фото: КХЛ

Известный хоккейный агент Дэррил Вольски публично заявил, что в одном из клубов КХЛ открыта вакансия главного тренера.

По его словам, зарплата составляет от $1,5 до $2 млн. Вольски специализируется на рынках Северной Америки, Европы и КХЛ.

Сейчас в КХЛ без главного тренера остается только «Лада»: Павел Зубов был уволен в начале октября. Кроме того, на этой неделе «Металлург» временно отстранил Андрея Разина от работы из-за конфликта с игроками.

В турнирной таблице Западной конференции лидирует «Локомотив» — 20 очков после 13 матчей.

На Востоке первое место занимает «Металлург» с 21 очком в 14 играх.

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