Вольски: в КХЛ есть вакансия главного тренера с зарплатой до $2 млн

Фото: КХЛ

Известный хоккейный агент Дэррил Вольски публично заявил, что в одном из клубов КХЛ открыта вакансия главного тренера.

По его словам, зарплата составляет от $1,5 до $2 млн. Вольски специализируется на рынках Северной Америки, Европы и КХЛ.

Сейчас в КХЛ без главного тренера остается только «Лада»: Павел Зубов был уволен в начале октября. Кроме того, на этой неделе «Металлург» временно отстранил Андрея Разина от работы из-за конфликта с игроками.

В турнирной таблице Западной конференции лидирует «Локомотив» — 20 очков после 13 матчей.

На Востоке первое место занимает «Металлург» с 21 очком в 14 играх.