Волшебство началось: в Казани зажгли огни на центральной елке у «Чаши»
Главная новогодняя елка столицы Татарстана зажглась сегодня у Центра семьи «Казан». Площадка стала местом притяжения для сотен горожан – здесь удалось создать по-настоящему уютную новогоднюю атмосферу.
Для собравшихся горожан начался разогрев с диджей-сетом GOOD night show. Позже на сцену поднялись ведущие праздника – Эльвира Вильдан и Михаил Ванюшин, чтобы поприветствовать гостей.
Во время театрализованных представлений на сцену под всеобщие аплодисменты вышли Дед Мороз и Снегурочка. Тогда же торжественно зажглись огни на центральной новогодней елке.
Сразу после церемонии началась двухчасовая концертная программа с участием популярных артистов. Открыл выступления духовой оркестр Just Brass. Далее выступили Ильгиз Шайхразиев и Maisi Music, барабанное шоу «Hoy-Xay», вокальное трио «Хыял» с песнями «Снежинка» и «Ильче бага», а также группа «Амурус» с зажигательными барабанными ритмами и танцами.
Завершили концертную часть казанская певица Хопелес и группа «Майкрайз», исполнившие свои самые известные композиции.
Мероприятие, организованное Управлением культуры исполнительного комитета города, дало старт масштабной праздничной программе «Казань Зажигает!». Впереди у казанцев и гостей города новогодние флешмобы в торговых центрах, спектакли и представления от лучших коллективов дворцов культуры на новогодних каникулах.
Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ».