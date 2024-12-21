Журнал «Казань» провел волшебный вечер для читателей в преддверии Нового года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Журнал «Казань» провел для читателей волшебный предновогодний вечер. Гости окунулись в атмосферу праздника с парадом карнавальных костюмов и множеством сюрпризов от редакции.

Так, на сцене Дома актера имени Марселя Салимжанова выступили герои тематических номеров — Эльмира Галеева, маэстро Рустем Абязов, дуэт Лилии Чугуновой и Евгения Буянова, Дмитрий Бикчентаев, хор «Мама Миа» под управлением Евгении Нестеровой, Олег Мачин, Наталья Сытикова, Олег Лапшин и многие другие.

Об итогах и главных достижениях журнала в 2024 году рассказала его главный редактор Альбина Абсалямова. Она также поделилась наработками на предстоящий год, уточнив, что вся программа уже расписана.

«За год были выпущены все 12 номеров, посвященных разным темам и идеям. Один из моих любимых номеров журнала уходящего года – „Кремль. Сердце города“, который был полностью посвящен Казанскому Кремлю в честь 30-летия музея-заповедника. Все выпуски были тематические, интересные и познавательные. На протяжении года мы проводили множество мероприятий, участвовали в литературном БРИКС, представляя родной Татарстан. Добавлю, что у нас был классный проект с Минздравом, который мы планируем продлить в наступающем году. Нам, конечно, всегда есть к чему стремиться в наших следующих выпусках!» — заявила главный редактор «Казани».

В самом начале мероприятия Абсалямова напомнила гостям торжества обо всех вышедших номерах журнала «Казань». Первый в году, январский выпуск появился с изображением разноцветного Зиланта на обложке. Появление одного из символов города на главной странице было связано с наступившим годом Дракона.

Выпуск повествовал о различных и самых ярких символах города Казани. Подробнее о них гостям вечера рассказали сами художники, которые трудились над номером.

Последний в году номер журнала «Казань» был посвящен рассказам и интересным историям казанцев. Он носил название «Дорогой дневник».

Выход на сцену создателя, художественного руководителя и главного дирижера Казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова наполнил зал звуками скрипки. На страницах журнала «Казань» уже три тогда подряд печатаются его мемуары и самые интересные истории, связанные с оркестром La Primavera. По словам дирижера, до встречи с главным редактором он никогда не увлекался литературой, однако рассказывать о своем оркестре в таком формате приносит ему вдохновение.

Российская певица и автор песен Эльмира Галеева также приняла участие в праздничном вечере, приятно удивив зрителей. Под игру на гитаре она прочитала два зимних, по её словам, стихотворения. Затем на сцену поднялся российский композитор и исполнитель Дмитрий Бикчентаев. Он поблагодарил журнал «Казань» за возможность выступить перед его читателями. Исполненная им песня под гитару заставила прослезиться многих зрителей.

«Честно сказать, когда я ехал сюда, я заметил, как красиво падает снег большими хлопьями. И стало так тепло на душе за родную красивейшую Казань. Я никогда не могу отказаться принять участие в мероприятиях журнала „Казань“, потому что тут такая приятная атмосфера, уютная, домашняя. Я очень рад за журнал, что он собирает так много прекрасных людей вместе!» — поделился эмоциями с гостями руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Завершившим вечер выступлениям хоров «Мама Миа» и «Крылья» подпевал весь зал.

«Я очень давно являюсь фанатом „Казани“. Лично мне сейчас особенно интересно его читать, когда главным редактором стала Альбина Абсалямова. Журнал очень преобразился, разнообразился, он про нашу жизнь! Каждый номер, действительно читается, сразу раскупается. Журнал имеет место быть и представлять нашу любимую столицу Казань. И справляется он с этим на все пять!» — заметила гостья мероприятия, работник Центральной библиотечной системы Казани Галина Дюльдева.

Альбина Абсалямова отметила, что команда журнала уже подготовила список тем для предстоящих выпусков и анонсировала выход эксклюзивных материалов.

«У нас уже расписаны почти все темы на новые номера. Сейчас в печати находится январский номер — „Чудо“. Он будет очень красочным, это действительно чудо во всевозможных проявлениях: новогоднее чудо, чудо исцеления, чудеса фокусников! Следующий номер будет посвящен сотрудничеству Казани и Санкт-Петербурга, будут представлены редчайшие материалы. Также стоит ожидать интереснейшей темы про Кировский район, посвященной его столетию. Будут исследованы неизвестные районы Казани, места, о которых раннее не рассказывалось на страницах нашего журнала. Всего этого стоит ждать в 2025 году. Будет много интересного!» — заверила главный редактор.