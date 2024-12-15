Волшебный мир линий и цветов: в Казани открылась выставка художниц-каллиграфов из Турции

В Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана, открылась выставка четырех турецких художниц-каллиграфов. «Искусство вне времени» Ариадна Озмерич, Айше Ялчын, Мюэййет Адаш и Шюкран Садоглу представили и в оформлении кожаных переплетов книг, и в керамике с подглазурной росписью, и, конечно, в более классической каллиграфии на листах бумаги.

Два небольших зала галереи вместили около сотни произведений, и этого оказалось достаточным, чтобы вернисаж собрал аншлаг.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Выставка объединяет классическое турецкое искусство – одно из самых изящных отражений нашего общего культурного наследия. Наши художницы, чьи работы вы видите здесь, провели множество выставок в разных городах Турции, в том числе и в Стамбуле, а также участвовали во многих выставках в ОАЭ, в Кувейте и вот сегодня в России, а именно в Казани. Искусство – это уникальный инструмент, объединяющий людей независимо от языка, границ и времени. Турецкое классическое искусство, такое как каллиграфия, миниатюра, иллюстрация, переплет и турецкие классические изразцы, не только предлагает эстетическое визуальное наслаждение, но и содержит глубокий смысл, веру и наследие цивилизаций. Каждый штрих, каждая линия, каждый цвет в этих работах – это дверь в нашу историю и духовный мир», - обратился к первым посетителям выставки генконсул Турции в Казани Угур Йылмаз.

Он подчеркнул: для турецкой стороны важно, что выставка проходит в Казани – «древнем городе и сердце Татарстана, важном центре культуры, искусства и науки». Ещё в 2009 году, напомнил Йылмаз, работа художницы Шюкран Садоглу была подарена мечети Кул-Шариф властями Турецкой Республики.

«Турки и татары на протяжении всей истории находились в единстве судьбы и культуры. Сегодня эта связь ещё больше укрепляется благодаря нашим общим ценностям – таким как искусство и культура. Я верю: эти произведения ещё раз подчеркнут вклад в общечеловеческие эстетические и духовные ценности», - сказал генконсул Турции.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Одна из нежнейших работ выставки – «Роза», тонко написанная гуашью на картоне без фона художницей Озмерич с древне-греческим именем Ариадна. С ней соседствует графика на бумаге, выполненная акрилом и гуашью с использованием позолоты – «Любовь». В мусульманских традициях это чувство выражено не изображением людей: главные персонажи Шюкран Садоглу – пара попугаев в зарослях тростника. Много на выставке классической каллиграфии, в которую обличены суры Корана, буквы арабского алфавита Айше Ялчын. Графическую идиллию кожаных переплетов мусульманских книг презентует Мюйет Адаш.

«Классическое искусство, составляющее память о турецкой идентичности, основано на идее «единства существования», где любовь встречается с эстетикой. Конструкции начинаются с точки и продолжаются до бесконечности. Геометрия, ритм и свет отражаются в искусстве художника, переходя от мира грез к его кисти. В искусствах, которые обычно происходят на двумерной плоскости, золото представляет солнце, источник света. Наша цель, возможно, состоит в том, чтобы внести свой вклад в традицию будущего, перенести зрителей из изображения реального мира в духовное путешествие в волшебный мир линий и цветов. Создавая наши работы, мы добавляем наши актуальные интерпретации к тому, что почерпнули от традиций», - пояснила Адаш миссию турецких художниц.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

О глубокой связи татарской каллиграфии с турецкой через искусство письма, мусульманское искусство напомнила гостям вернисажа доктор искусствоведения, заслуженный деятель наук РТ, профессор Гузель Валеева-Сулейманова.

«Нынешнее возрождение этого искусства требует обновления связей с Турцией, с каллиграфами, чтобы мы могли поучиться и понять, как в современности можно развивать искусство каллиграфии», - сказала искусствовед.

Выставка современной турецкой каллиграфии «Искусство вне времени» будет работать в галерее «Хазинэ» до 31 января включительно.