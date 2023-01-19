«Волшебный мир Абугалисина»: актеры студии «Апуш» выступили с новым спектаклем в Казани

Накануне на сцене казанского культурного центра «Чулпан» выступила детская театральная студия «Апуш». На внимание публики юные артисты представили мюзикл «Абугалисина» по произведению выдающегося ученого, писателя и этнографа Каюма Насыйри.

«“Абугалисина” – это легендарное произведение и яркий пример татарской классики. На этой повести выросли наши бабушки и дедушки, наши родители и мы сами. В произведении есть посыл и смысл, она многому учит своего читателя. Поэтому мы захотели, чтобы и современные дети услышали эту потрясающую историю», – поделилась с журналистом «Татар-информа» руководитель студии, режиссер спектакля Алия Файзрахманова.

Мюзикл «Абугалисина» был поставлен в инсценировке Айгуль Ахметгалиевой. Главные герои постановки Абугалисина и Абульхарис, запершись в темной пещере, в течение года получают новые знания. Однако каждый из них использует их по-своему – Абугалисина помогает простому народу халвафрушу, а Абульхарис служит царю и использует знания только ради осуществления собственных интересов и дурных намерений.

«Особенность мюзикла заключается в том, что в спектакле Абугалисина – девушка, а Абульхарис – парень, хотя в повести Каюма Насыйри они являются братьями. Постановкой мы показываем, что только с помощью знаний, а не через чудеса и колдовство, можно добиться всего», – пояснила руководитель студии «Апуш».

Специально для мюзикла композитор Зульфат Валиуллин написал музыку, стихи к песням сочинила поэтесса Гелюса Батталова, а сценографом и художником постановки стала студентка Казанского художественного училища Анна Новикова. В преддверии премьеры были сшиты новые костюмы, которые передали весь колорит восточной сказки.

«На самом деле мы долго искали произведение для постановки мюзикла, которое будет интересно детям и взрослым. В итоге получилась некая загадочная история, в которой дети окунулись в направление мюзикла. Этот жанр достаточно сложен, однако я рада, что наши юные артисты делают первые и успешные шаги в этом направлении», – отметила Алия Файзрахманова.

В ярком музыкальном действе приняли участие 23 воспитанника театральной студии «Апуш». Примечательно, что постановка «Абугалисина» стала дебютным спектаклем для детей, занимающихся на базе культурного центра «Чулпан». К долгожданной премьере учащихся готовили их наставники: актер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала, заслуженный артист Татарстана, педагог по актерскому мастерству Алмаз Сабирзянов, педагог по вокалу Казанского театрального училища Гульнара Шайхутдинова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, педагог по сценическому движению Миляуша Гильмутдинова.

«Спектакль затягивает с первых секунд. Каждое действие, каждое новое событие заставляет или тревожиться, или радоваться за главного героя Абугалисину. Его честность и доброта, бесспорно, симпатизируют каждому зрителю. Спектакль по-настоящему учит тому, что каждый человек должен быть добрым с окружающими, уметь проявлять сочувствие и милосердие», – поделилась впечатлениями Резеда Фатхуллина.

Напомним, студия «Апуш», созданная под патронажем мэра Казани, сейчас работает в трех культурных центрах города – «Сайдаш», «Чулпан» и КДК имени Ленина. Порядка 90 учащихся бесплатно занимаются актерским мастерством, сценической речью, сценическим движением и вокалом.