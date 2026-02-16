Волонтеры из Татарстана передали помощь центру «Возрождение» в Рубежном

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В реабилитационный центр «Возрождение» в Рубежном вновь приехали волонтеры из РТ. Здесь проходят занятия для детей с инвалидностью и особенностями развития. Татарстан взял шефство над этим учреждением.

Инициаторами помощи стали Динар и Аделя Хадиуллины и их группа друзей – волонтерская команда «Вместе Мы Сила». Предприниматели из республики подключились к поддержке центра во время гуманитарных поездок в зону СВО. С тех пор визиты стали регулярными.

«Когда мы впервые приехали, стало понятно: помощь нужна системная. Мы постоянно на связи с руководством и стараемся оперативно закрывать конкретные запросы», – отметил Динар Хадиуллин.

За это время в центр передали инвалидные коляски, средства гигиены, специализированное питание, одежду. По обращению администрации закупили и установили систему видеонаблюдения – для учреждения это вопрос безопасности. В ближайших планах – оснащение помещений современными средствами пожаротушения.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Особенным стал и новогодний приезд команды «Вместе Мы Сила». Дети написали письма Деду Морозу, и волонтеры подготовили подарки по их просьбам. Но главным в этот день были не только подарки – а внимание и время, проведенное вместе. Праздник прошел в теплой атмосфере, с новогодней программой и живым общением.

Сейчас в «Возрождении» занимаются более сорока детей. С ними работают психолог, логопед, музыкальный педагог, массажист и воспитатели. В числе ближайших задач – ремонт кровли и дальнейшее оснащение помещений. Волонтеры «Вместе Мы Сила» продолжат поддержку центра.