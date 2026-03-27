Волонтеры из Казани передали в Рубежное систему видеонаблюдения для центра «Возрождение»

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В реабилитационном центре «Возрождение» в Рубежном установили систему видеонаблюдения. Оборудование передала волонтерская группа из Казани «Вместе Мы Сила!». Центр получает поддержку в рамках шефской помощи от Республики Татарстан.

Для центра закупили три наружные камеры и комплект для монтажа. При участии специалистов телекоммуникационной компании систему установили и настроили, а для сотрудников центра провели обучение работе с системой.

Динар Хадиуллин и Лилия Мухатисова вместе с командой волонтеров регулярно посещают центр. В один из визитов в новогодние праздники они обсудили с руководителем центра Татьяной Индычая вопросы безопасности учреждения.

«Когда Динар и Лилия приехали, они спросили, что нужно центру. Я сказала, что нам не хватает системы видеонаблюдения. Сейчас она уже установлена – для нас это важный шаг в обеспечении безопасности», – вспоминает встречу руководитель центра.