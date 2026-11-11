Волонтеры Заинского района четыре года плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Жительницы деревни Сармаш-Баш Заинского района уже четыре года помогают участникам специальной военной операции. Они плетут маскировочные сети и готовят для военнослужащих травяные чаи. Об этом сообщили в районе.

Работа организована в местном сельском клубе. Каждый день туда приходят волонтеры, большинство из которых – женщины пенсионного возраста. Самой старшей участнице группы 72 года. У каждой плетельщицы есть свое рабочее место и определенная задача.

Готовые маскировочные сети отправляют бойцам с гуманитарными грузами из района или передают адресно. По словам волонтеров, они стараются поддерживать военнослужащих, среди которых есть и их земляки.

«Каждый солдат там – чей-то любимый ребенок. И наши односельчане тоже там. Разве можно сидеть, сложа руки? Пусть война закончится и дети вернутся к отцам и матерям, к родным – живыми и здоровыми», – говорят участницы группы.

Помимо маскировочных сетей, женщины готовят для бойцов травяные чаи. Летом они собирают душицу, листья ягодных кустарников и другие растения, сушат их и составляют ароматные смеси.

«Пусть наши ребята, попивая травяной чай, вспоминают родные места. Пусть вкусные, ароматные чаи дарят им исцеление и тепло родной земли, согревая их души», – отмечают волонтеры.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Коллектив продолжает работу, стараясь внести свой вклад в поддержку военнослужащих и приблизить их возвращение домой.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из направлений общественной работы в стране. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность единства общества и помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи, а также тем, кто ждет их возвращения дома.