На ж/д вокзале в Казани пройдут учения волонтеров-поисковиков

В субботу, 30 августа, на территории железнодорожного вокзала Казань – Пассажирская пройдут межрегиональные учения по поиску пропавших несовершеннолетних. Мероприятие организовано в рамках сотрудничества между ОАО «РЖД» и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В учениях примут участие волонтеры Центра, сотрудники РЖД, охранной организации «РЖД-ОХРАНА» и транспортной полиции. Они отработают совместные действия при наиболее распространенных ситуациях исчезновения детей на железной дороге.

По словам председателя попечительского совета Центра Елены Мильской, за три года формат учений стал востребованным, расширилась география и состав участников, повысилась сложность заданий. Благодаря ЕСИО в прошлом году удалось найти более 700 пропавших детей.

Заместитель директора Центра Денис Губенко отметил, что поиск на железной дороге требует от волонтеров не только подготовки, но и знания специфики: расписания поездов, технических систем и взаимодействия с сотрудниками РЖД и полиции. Учения помогают освоить эти особенности и наладить сотрудничество.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям создан по Указу Президента РФ в 2012 году. Он развивает сеть волонтеров, обучает их, проводит занятия по безопасности для детей, оказывает помощь нуждающимся и жителям приграничных регионов. Сейчас Центр работает в 46 регионах России.