Волонтеры в Балашихе за два года собрали 4,5 тыс. маскировочных сетей для бойцов СВО

Руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты города и организатор благотворительной акции «Твори добро, Балашиха!» Елена Жарова в беседе с «Радио 1» поделилась подробностями работы в рамках акции «Доброе дело».

Она напомнила, что проект был запущен с первых дней специальной военной операции и объединил школьников, взрослых, участников программы «Активное долголетие» и всех неравнодушных жителей.

Волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь: часть грузов уходит вместе с фурами акции «Доброе дело», которые дважды в месяц отправляются в новые территории, другая часть доставляется адресно – по заявкам командиров, самих военнослужащих или их семей.

Кроме того, при центре организовано плетение маскировочных сетей. По словам Жаровой, одним из наиболее активных сообществ стали «Сетевые пчелки Балашихи». За два с лишним года их участники изготовили и отправили в зону СВО около 4,5 тысячи маскировочных сетей. Она подчеркнула, что для бойцов важна любая помощь, так как она позволяет им чувствовать поддержку и заботу.

Добровольцы помогают не только с гуманитарными грузами, но и семьям военнослужащих – провожают детей в школу, выполняют мелкие ремонтные работы по дому, вплоть до установки спортивных турников.

Руководитель центра отметила, что работы очень много и приветствуется любая помощь. Особенно востребованы волонтеры, которые умеют шить хотя бы на базовом уровне: в преддверии холодов добровольцы начали пошив спальных мешков для бойцов. По словам Жаровой, главным условием участия остается желание помогать.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев и журналист Владимир Соловьев посетили центр «Витязь», действующий на базе пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе. Глава региона рассказал о том, как школьники Подмосковья включаются в акцию «Доброе дело».

Он отметил, что инициированная в 2022 году гимназией имени Примакова программа включает самые разные, но всегда искренние поступки – от изготовления маскировочных средств и окопных свечей до написания писем и создания детских рисунков. По словам губернатора, особенно трогательно, когда такие послания готовят совсем маленькие школьники, зачастую еще не окончившие начальную школу.