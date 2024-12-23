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Волонтеры, устраняющие последствия разлива мазута в Черном море, получили спецтехнику
Авито предоставила 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые очищают береговую линию.
Предоставленные Авито Спецтехника экскаваторы начали работы в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники, по предварительным оценкам, позволит очистить до четверти пострадавшей территории. Авито Путешествия обеспечило размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах Анапы через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье.
Помочь волонтерам могут и пользователи Авито. В разделе #яПомогаю создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи и оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива.
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