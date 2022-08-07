Волонтеры «Том Сойер Фест» начали ремонт дебаркадера, отданного речниками музею Свияжска

В Свияжске стартовали ремонтные работы на старом речном дебаркадере, который в прошлом году передали музею острова-града. После обновления объекта здесь планируют открыть несколько музейных экспозиций о жизни на Волге, речном транспорте и обычаях волжан.

Подобные дебаркадеры были особенно распространены в 60-80-е годы прошлого века: после создания Куйбышевского водохранилища речные пассажирские перевозки стали очень популярны и востребованы. Сейчас в Татарстане осталось 22 дебаркадера, и лишь 8 из них исторические, обратила внимание помощник Президента РТ, куратор фестиваля сохранения исторической среды «Том Сойер Фест» Олеся Балтусова. Один из восьми исторических – тот самый, что передан музею Свияжска Речным техникумом, где он служил базой для практики студентов.

«То, что мы успели этот дебаркадер спасти, – большая радость. В Шеланге еще есть очень старый дебаркадер, но его уже обновили на новый бетон (основание-поплавок – прим. Т.и). Здесь мы начинаем работу под надзором настоящих профи – строительных компаний. Проект обновления дебаркадера с воссозданием башенки и шпиля разработала архитектор, [преподаватель кафедры реставрации КГАСУ] Ирина Карпова», – рассказала, приветствуя волонтеров на новом объекте фестиваля, Олеся Балтусова.

Дебаркадер, доставшийся Свияжску, был построен на Костромской судоверфи в 1969 году. Историю создания и эволюции подобных «поплавков» рассказал участникам волонтерского движения директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. Он же провел экскурсию, на которой участники движения увидели фото дебаркадеров начала ХХ века, узнали, что под слоями обоев на нем сохранились самые первые исторические обои с принтом из давленого картона.

«Бетонный низ несамоходного дебаркадера начали выпускать в 1920-е годы. До этого дебаркадеры были на деревянной основе. Два месяца назад я был на Костромской судоверфи, где мы надеялись найти документацию по этому дебаркадеру. Они, к сожалению, не сохранились. Еще дебаркадеры делали в Нижегородской области, в Городце. Дебаркадер – обычный элемент жизни людей моего возраста, но время этих судов уходит, мы можем их потерять. У нас с вами стоит благородная, великая задача – способствовать сохранению деревянного несамоходного судна», – подчеркнул Артем Силкин.

Дебаркадеры использовались как залы ожидания. Тот, что в Свияжске, был построен по проекту 1930-х годов, поэтому сочетает приметы академизма, сталинского классицизма – колонны, элементы отделки. Когда он служил тренировочной базой для студентов Казанского речного техникума, большое помещение зала ожидания на втором этаже было разделено перегородками на несколько залов поменьше. Имелся здесь и газетный киоск, который планируется воссоздать. Изначально дебаркадер рассчитан на размещение команды и 124 человек, ожидающих свой рейс.

«Часть экспозиций будет посвящена речным профессиям, многих из которых уже нет – например, бакенщики. Некоторые, возможно, еще помнят, что были домики бакенщиков… Будем брать интервью у речников, планируем сделать макеты дебаркадеров. На первом этаже часть экспозиции будет посвящена жизни на дебаркадере. На первом этаже, кстати, есть кухня, каюты матросов. Мы тоже планируем воссоздать каюты 70-х годов. Здесь же будет размещаться судомодельный кружок, который будет вести яхтсмен и архитектор Павел Тиняев. В другом помещении, где хранились весла, откроется гребной клуб», – обрисовал перспективу эксплуатации дебаркадера Силкин.

Вдыхать вторую жизнь в символ «укрощения» Волги, речной дебаркадер советской постройки, подрядились полсотни волонтеров «Том Сойер Фест». Они будут работать на объекте по выходным и еще в один из дней на неделе. Планируют трудиться до сентября, с наступлением холодов работу придется завершить. Сделают в этом сезоне, сколько успеют – снимут старые слои краски и обоев, обработают стены и элементы антисептиком, укрепят и при необходимости заменят изгнившие лаги.

«Будем стараться сделать сейчас, как можно больше. Но если не успеем, нестрашно – продолжим в следующем году. По весне, при большой воде, нам предстоит еще поставить дебаркадер на новые понтоны, сейчас их нет, он стоит наклонившись на один бок. Тогда же возможно будет обработать спецраствором бетонное основание», – сказала Балтусова.

После нескольких часов ремонтных работ волонтеров ждала прогулка по Свияге на парусной яхте Павла Тиняева, экскурсия по Свияжску и легендарная уха, которую в 100-литровом котле варил по старинному старообрядческом в рецепту сам директор музея острова-града Артем Силкин.

Волонтеры фестиваля сохранения исторической городской среды «Том Сойер Фест» в этом году уже завершили работы в Музее Боратынского. Там была обновлена беседка во дворе и кровля. Традиционное закрытие фестиваля с чаепитием у самовара во дворе одного из отремонтированных объектов и концертом казанских групп и музыкантов в конце нынешнего сезона пройдет в Казани, анонсировала Балтусова.