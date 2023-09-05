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Волонтеры Татарстана возрождают в Лисичанске тимуровское движение
Десант волонтеров из Татарстана высадился в подшефном Лисичанске. Руководит группой директор Татарстанского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.
В первый же день тимуровцы занялись адресным обходом домов. Задача взять под опеку лисичан оказавшихся в трудной жизненной ситуации – одиноких и маломобильных граждан. Посильную помощь в этой работе волонтерам оказала администрация города.
«Несмотря на то, что все озвученные проблемы и просьбы были разными - от привоза воды до помощи по дому, нам удалось справиться со всем. В впереди большая работа», – отметил Тимур Камалетдинов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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