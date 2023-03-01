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Общество 1 марта 2023 16:03

Волонтеры Татарстана помогли собрать более 918 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

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Дело сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса объединило примерно 6 тыс. волонтеров со всего Татарстана. Они помогли собрать более 918 тонн груза. Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«Более 6 тыс. волонтеров объединились вокруг движения „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“. Они помогли собрать более 918 тонн гуманитарного груза для Донбасса, организовали работу 84 складов», — отметил докладчик.

Садыков также подчеркнул, что в эту деятельность Минмолодежи РТ старается вовлечь в том числе и представителей той части молодежи, которая считается неорганизованной.

#минмолодежи рт #гуманитарная помощь
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