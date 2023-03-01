©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Волонтеры Татарстана помогли собрать более 918 тонн гуманитарной помощи для Донбасса
Дело сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса объединило примерно 6 тыс. волонтеров со всего Татарстана. Они помогли собрать более 918 тонн груза. Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.
«Более 6 тыс. волонтеров объединились вокруг движения „Ярдәм янәшә! Помощь рядом!“. Они помогли собрать более 918 тонн гуманитарного груза для Донбасса, организовали работу 84 складов», — отметил докладчик.
Садыков также подчеркнул, что в эту деятельность Минмолодежи РТ старается вовлечь в том числе и представителей той части молодежи, которая считается неорганизованной.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»