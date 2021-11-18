Волонтеры Татарстана подарили сладкие подарки врачам поликлиники №7

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Региональный клуб #МЫВМЕСТЕ совместно с волонтерами-медиками Татарстана, Молодежкой ОНФ и Информационно-ресурсным центром добровольчества РТ принял участие в акции «Маленькие радости для врачей», сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ.

«Мы выражаем большое желание заботиться о наших героях, которые спасают жизни, оказывают помощь заболевшим в круглосуточном режиме. Сегодня мы порадовали врачей поликлиники №7 сладкими подарками. Небольшой гостинец, но искренний знак внимания. Мы очень верим в них и готовы всегда поддерживать», — поделилась заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Замминистра отметила, что за последний год добровольческое сообщество ярко показало, насколько молодежь интересуется событиями в Татарстане, принимает активное участие в помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Руководитель волонтерского штаба «МыВместе» в РТ, руководитель ТРО ВОД «Волонтеры-медики» Анна Макарова сообщила, что добровольцы собственноручно подготовили и передали 50 сладких подарков медицинским работникам поликлиники №7.

«В сопровождении поваров мы приготовили маленькие сладости для врачей и еще раз поблагодарили их за огромный труд, за миллионы спасенных жизней! Несмотря на усталость, на то, что дома их ждут семьи, они продолжают бороться за наше здоровье! Мы, в свою очередь, стараемся быть рядом и помогать», — поделилась Макарова.