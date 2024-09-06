Волонтеры СВО с 5 дочками: как глава ЦИК России Памфилова принимала семью из Татарстана

На встречу с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой сегодня приехал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев

Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

В Татарстане ходят голосовать семьями

На встречу с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой сегодня приехал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. Он прибыл в центральный ЦИК не один, а с татарстанской многодетной семьей из поселка Уруссу Ютазинского района Республики. «Сегодня начинается ответственная работа по проведению избирательной кампании, единого дня голосования. Вот так вот хорошо получилось, что наша семья – победитель конкурса “Всей семьей на выборы”. Сегодня встречает их Элла Памфилова», – сказал корреспонденту «Татар-информа» Кондратьев, едва войдя в здание ЦИК РФ с семьей Абрамовых.

Как отметил глава татарстанского Центризбиркома, в республике ходят голосовать семьями. Старшее поколение показывает младшему, что выборы – это не только конституционное право, но еще и гражданский долг. воспитывает патриотизм.

«Я очень горд за нашу семью Абрамовых из Татарстана. И надеюсь, что под этим хорошим лозунгом “Всей семьей на выборы” пройдет избирательная кампания. Вы знаете, я хочу сказать о том, что это традиция, и эту традицию надо развивать. Вот у нас в Татарстане ее очень активно развивают, и я этому обстоятельству очень рад», – сказал корреспонденту «Татар-информа» Кондратьев.

Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

Как Элла Памфилова нянчила младшую дочь Абрамовых

Семья Абрамовых стала победителем республиканского конкурса видеороликов «Всей семьей на выборы».

Ирина Владимировна и Евгений Сергеевич работают педагогами в школе-интернате для детей с ОВЗ. Семья воспитывает пятерых детей: Анну (10 лет), Марию (9 лет), Лукерью (7 лет), Пелагею (3 года) и Глафиру (8 месяцев).

«Сняли свой видеоролик, отправили, но вот оказалось, что мы заняли 1-е место, а в положении как раз была заявлена поездка в Москву. Но мы не думали, что все будет вот так официально», – поделилась своими эмоциями с корреспондентом «Татар-информа» Ирина Абрамова.

Об этом она сказала еще до встречи с Эллой Памфиловой. Ведь само общение, как перед камерами, так и после было насквозь не официальным. Пока Кондратьев и мать семейства рассказывали журналистам свою историю, Памфилова развлекала самую младшую дочь семьи.

А после глава российского ЦИК приняла семью Абрамовых в своем рабочем кабинете в неформальной обстановке. Там накрыли стол, который наверняка пришелся по душе как старшим членам семьи Абрамовых, так и младшим.

Уже после мероприятия татарстанских гостей ждала экскурсионная программа по Москве.

Все для СВО – даже тюбинги

Чем же примечательна эта история? Находясь в декретном отпуске, Ирина Абрамова организовала в поселке Уруссу волонтерское движение в поддержку бойцов СВО. Вместе с другими неравнодушными жителями поселка она плетет маскировочные сети, вяжет теплые вещи, сушит овощи и фрукты, собирает и отправляет продукты питания для бойцов СВО.

«Мы два года назад организовали добровольный волонтерский отряд “Добро швеи”. В отряде трудятся около 400 человек: мы шьем, плетем сети, заливаем свечи, носочки, форму. Потом это все упаковывается, отправляется по спискам солдат», – рассказала «Татар-информу» Ирина Абрамова.

Дети рисуют открытки бойцам. Вместе с волонтерами семья отправила более 18 тонн гуманитарного груза.

Глава семьи Евгений Абрамов рассказал «Татар-информу» о самых неожиданных просьбах российских бойцов на СВО.

«Наши ютазинцы организовали все необходимое. Даже тюбинги отправили для эвакуации раненых. Мы с казанскими волонтерами совместно работаем, изготавливаем волокуши, которыми вытягивают солдата. И вот эти тюбинги, на которых наши ребята зимой катаются, спасают жизни солдат там», – поведал нам Евгений.

Сейчас семья Абрамовых собирает новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. В Херсон отправят запчасти, генераторы, инструменты, сети, средства гигиены и многое другое.

Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

Образец из Татарстана в Год семьи

Напомним, что в начале 2024 года ЦИК РТ объявила старт конкурса видеороликов среди многодетных семей республики «Всей семьей на выборы!».

Семья Абрамовых вместе с десятками семей со всего Татарстана сняла видеоролик о том, почему важно участвовать в выборах. В ролике Абрамовы рассказали про каждого члена своей большой семьи. Они поведали об увлечениях и важной гуманитарной миссии, которой занимаются, обязательно привлекая детей.

Эта история очень впечатлила организаторов конкурса и однозначно присудила победу Абрамовым.

Узнав об этой истории, глава ЦИК РФ Элла Памфилова пригласила всю семью в Информационный центр ЦИК страны.

Заслуги семьи Абрамовых особенно ценны, учитывая, что 2024 год признан в России Годом семьи. А вся страна объединена в поддержке российских военнослужащих, защищающих интересы страны в зоне проведения СВО.

Фото на анонсе: пресс-служба ЦИК России