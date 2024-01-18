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Волонтеры штаба «Мегасети» в Альметьевске получили новые проездные билеты
По распоряжению главы Альметьевского района Тимура Нагуманова волонтеры штаба «Мегасети» получили бесплатные проездные билеты. Выданные еще в прошлом году, они требовали обновления.
Волонтеры, которым вручили новые билеты, благодарят за поддержку.
«За прошлый год активисты сплели более 700 маскировочных сетей, 550 нашлемников, 350 маскировочных костюмов, 300 тактических носилок», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.
Сейчас, в зимний период, волонтеры по просьбе военнослужащих заняты изготовлением блиндажных свечей. Поэтому им необходимы банки для свечек.
«У кого есть пустые банки из-под зелёного горошка, кукурузы, консервов, просьба приносить чистые банки, желательно без этикеток и верхней крышки», — призывают активисты.
Принести банки можно в павильон № 10 «Мегацентр», который находится в городском парке Радищева, 22 б.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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