Волонтеры штаба «Мегасети» в Альметьевске получили новые проездные билеты

По распоряжению главы Альметьевского района Тимура Нагуманова волонтеры штаба «Мегасети» получили бесплатные проездные билеты. Выданные еще в прошлом году, они требовали обновления.

Волонтеры, которым вручили новые билеты, благодарят за поддержку.

«За прошлый год активисты сплели более 700 маскировочных сетей, 550 нашлемников, 350 маскировочных костюмов, 300 тактических носилок», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

Сейчас, в зимний период, волонтеры по просьбе военнослужащих заняты изготовлением блиндажных свечей. Поэтому им необходимы банки для свечек.

«У кого есть пустые банки из-под зелёного горошка, кукурузы, консервов, просьба приносить чистые банки, желательно без этикеток и верхней крышки», — призывают активисты.

Принести банки можно в павильон № 10 «Мегацентр», который находится в городском парке Радищева, 22 б.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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