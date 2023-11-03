Альметьевские волонтеры накололи дрова для семей участников СВО

Волонтеры альметьевского штаба «Своих не бросаем» накололи и сложили поленья для семьи военнослужащего, который на данный момент находится на передовой.

«Волонтеры приехали очень быстро, мы были приятно удивлены. Такая помощь очень важна, особенно для семей военнослужащих», — поделилась жена бойца Стелла Егорова.

Она также рассказала, что семья у них большая — двое детей и пожилые родители.

В Альметьевском районе уже с начала мобилизации активно действует штаб «Своих не бросаем», который помогает не только военнослужащим, но и их родственникам.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, за весь период волонтеры оказали помощь более 30 семьям участников СВО. Заявки принимаются по телефону горячей линии 8(8553) 26-01-01.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.