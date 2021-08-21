Волонтеры собрали 50 мешков мусора на озере Глубокое в Казани

Экологическая акция по очистке береговой зоны озера Глубокое и его дна прошла в Казани в субботу. Эта благородная миссия собрала многих неравнодушных жителей Казани, сказал перед началом экологической акции депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

«Есть федеральные, республиканские программы и внимание государства и общественности к проблеме экологии, поэтому, занимаясь очисткой озер, мы решаем вопросы экологии и благополучия природы», — подчеркнул Гильмутдинов.

Сегодня в уборке береговой зоны озера Глубокое в Кировском районе Казани приняли участие десятки волонтеров. Среди них заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, члены регионального отделения Русского географического общества (РГО), представители «ТатарКино» и просто неравнодушные жители города.

Со дна озера Глубокое, средняя глубина которого — чуть больше 6 м, а максимальная достигает 13, мусор поднимали дайверы Подводного научно-исследовательского отряда имени Леонова.

Организаторами акции выступили Министерство экологии Республики Татарстан и упомянутый отряд дайверов.

В ходе очистки береговой линии водоема и его дна были собраны почти 50 мешков мусора, в основном это пакеты, пищевые контейнеры, бутылки — все то, что оставляют за собой недисциплинированные отдыхающие.

«ТатарКино» и региональное отделение РГО приготовили подарки, которые получили по итогам жеребьевки самые активные участники мероприятия.

Накануне замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина среди шести пляжей, которые не соответствуют требованиям по микробиологическим показаниям для купания, назвала и озеро Глубокое.

О предстоящих экологических акциях можно узнать на сайте РГО РТ и на их странице в «Инстаграме».