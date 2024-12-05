Волонтеры Сбера проводят для татарстанцев полезные и познавательные занятия

Занятия регулярно проходят для учащихся школ, колледжей и вузов, а также для работников зарплатных предприятий и представителей почтенного возраста. В этом году в республике было организовано и проведено порядка 100 мероприятий.

Ключевыми темами занятий стали - кибербезопасность и финансовая грамотность.

Кроме того, волонтеры Сбера активно участвуют в федеральных проектах «Деменция.net» по поддержке когнитивного здоровья пожилых людей и «Финансовая грамотность» для воспитанников подшефных детских домов.

Недавно на базе учебного центра Сбера стартовал цикл уроков когнитивного здоровья для представителей союза пенсионеров РТ. На мероприятиях участники получают ценные знания и навыки для поддержания и улучшения мозговой деятельности и умственных способностей.

Валентина Семенова, пенсионерка:

«Хочу поблагодарить Сбер за эти встречи. Уроки проходят в очень интересном формате и доброжелательной обстановке. Полученные знания не только дают возможность узнать о важности когнитивного здоровья, но и получить практический опыт, который можно применять в повседневной жизни. Забота о когнитивном здоровье – это инвестиция в будущее!».

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Волонтеры Сбера — это люди с большим сердцем, готовые оказать помощь в любой момент. Они поддерживают тех, кто особенно нуждается, будь то дети, пенсионеры или другие категории людей. Мне приятно видеть, как мои коллеги делают мир добрее, проявляя заботу и инициативу. У нас есть общая цель – сделать жителей Татарстана финансово и технологично грамотными, здоровыми и осведомленными».