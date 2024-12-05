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Волонтеры Сбера проводят для татарстанцев полезные и познавательные занятия
Занятия регулярно проходят для учащихся школ, колледжей и вузов, а также для работников зарплатных предприятий и представителей почтенного возраста. В этом году в республике было организовано и проведено порядка 100 мероприятий.
Ключевыми темами занятий стали - кибербезопасность и финансовая грамотность.
Кроме того, волонтеры Сбера активно участвуют в федеральных проектах «Деменция.net» по поддержке когнитивного здоровья пожилых людей и «Финансовая грамотность» для воспитанников подшефных детских домов.
Недавно на базе учебного центра Сбера стартовал цикл уроков когнитивного здоровья для представителей союза пенсионеров РТ. На мероприятиях участники получают ценные знания и навыки для поддержания и улучшения мозговой деятельности и умственных способностей.
Валентина Семенова, пенсионерка:
«Хочу поблагодарить Сбер за эти встречи. Уроки проходят в очень интересном формате и доброжелательной обстановке. Полученные знания не только дают возможность узнать о важности когнитивного здоровья, но и получить практический опыт, который можно применять в повседневной жизни. Забота о когнитивном здоровье – это инвестиция в будущее!».
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Волонтеры Сбера — это люди с большим сердцем, готовые оказать помощь в любой момент. Они поддерживают тех, кто особенно нуждается, будь то дети, пенсионеры или другие категории людей. Мне приятно видеть, как мои коллеги делают мир добрее, проявляя заботу и инициативу. У нас есть общая цель – сделать жителей Татарстана финансово и технологично грамотными, здоровыми и осведомленными».
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