Волонтеры РТ передали предметы первой необходимости женщине, эвакуированной из ЛНР
Татарстанские волонтеры навестили вынужденного переселенца из ЛНР Людмилу Дудник, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Сегодня нам важно быть вместе, помогать тем, кто в этом больше всего нуждается. Все желающие могут помочь товарами первой необходимости. Штаб гуманитарной помощи работает в Казани по адресу Маяковского, 24а. Штабы, также организованы в учебных заведениях и муниципальных образованиях республики. Справиться с любой ситуацией проще, когда мы делаем это вместе», — отметил исполнительный директор АНО «Информационный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.
На данный момент Людмила Дудник проживает в санатории «Крутушка». Ей передали одежду, обувь, продукты, а также комплект постельного белья.
«Сейчас для меня и для всех людей с похожей судьбой очень важно ваше внимание. Большое спасибо всем причастным за то, что помогаете нам справляться», – обратилась к волонтерам Людмила Дудник.