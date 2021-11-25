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Происшествия
25 ноября 2021  14:48
Павел Климчак

Волонтеры рассказали жителям Казани в торговом центре о вреде наркотиков

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Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели беседу с жителями казани в одном из городских торговых центров. Полицейские рассказали о вреде наркотиков и напомнили об административной и уголовной ответственности за оборот психотропных веществ.

 

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Стражи порядка рассказали, что сегодня в соцсетях встречаются различные записи, видеоролики, которые запрещены для распространения – это преследуется законом. Если нет уверенности в том, что информация является запрещенной или нет, – лучше не публиковать ее на своей странице.

 

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Команда проекта «Самостоятельные дети» также побеседовала со своими сверстниками в ТЦ, им раздали красочные блокноты. Во время мероприятия и взрослые, и подростки активно задавали вопросы о вреде наркотиков.

 

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Цель этой акции – предупреждение распространения наркомании среди подростков, а также выявление случаев, когда подростки вовлекаются в деятельность, связанную с продажей наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#торговый центр #вред наркотиков
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