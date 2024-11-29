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Политика 29 ноября 2024 12:54

Волонтеры рассказали чистопольцам о предстоящих выборах

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Волонтеры рассказали чистопольцам о предстоящих выборах
Фото: пресс-служба ЦИК РТ

1 декабря состоятся выборы депутата Госсовета РТ по Чистопольскому одномандатному округу №34. В настоящее время здесь завершается реализация проекта «ИнформУИК», сообщили в пресс-службе ЦИК Татарстана.

Информируют население волонтеры, прошедшие специальное обучение, члены территориальных и участковых избирательных комиссий. Благодаря им жители района могут узнать, как найти свой избирательный участок, в какие часы он будет работать и можно ли проголосовать на дому.

По данным Центризбиркома РТ, избирательные участки 1 декабря будут открыты с 7.00 до 20.00.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

#выборы #госсовет рт
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