Волонтеры рассказали чистопольцам о предстоящих выборах

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

1 декабря состоятся выборы депутата Госсовета РТ по Чистопольскому одномандатному округу №34. В настоящее время здесь завершается реализация проекта «ИнформУИК», сообщили в пресс-службе ЦИК Татарстана.

Информируют население волонтеры, прошедшие специальное обучение, члены территориальных и участковых избирательных комиссий. Благодаря им жители района могут узнать, как найти свой избирательный участок, в какие часы он будет работать и можно ли проголосовать на дому.

По данным Центризбиркома РТ, избирательные участки 1 декабря будут открыты с 7.00 до 20.00.