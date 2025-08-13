Волонтеры проекта «ИнформУИК» начали рассказывать о выборах в Казани

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

На Кремлевской Набережной возле общественного пространства «Точка выбора» в Казани презентовали проект «ИнформУИК». Волонтеры и члены избирательных комиссий рассказывают горожанам о предстоящих осенних выборах.

«Это продолжение федерального проекта «ИнформУИК», который был начат еще в 2024 году на выборах Президента Российской Федерации. И тот опыт, когда мы обучили порядка 10 тысяч наших членов участковых комиссий, мы хотели бы использовать на всех предстоящих избирательных кампаниях», – сказал зампредседателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.

Члены избирательных комиссий и волонтеры будут консультировать по вопросам нахождения избирательного участка по месту жительства, времени и способах голосования, раздавать информационные материалы о Едином дне голосования – 2025.

Андрей Нефедов Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Мы оповещаем жителей Татарстана, которые в данный момент находятся здесь, что 14 сентября состоятся выборы Раиса Татарстана. Наша задача – разъяснить людям, когда можно прийти, со скольких до скольких. Как можно выбрать удобный участок, если в день выборов вы будете находиться в другом месте», – сказал член территориальной комиссии Московского района Казани Виктор Устинов.

Проект «ИнформУИК» охватит крупнейшие города республики – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск и Бугульму. Члены избиркомов и волонтеры общаются с горожанами в популярных общественных местах – у проходных крупных предприятий, на площадях, у торговых центров, в парках, скверах, на набережных.

Участники проекта «ИнформУИК» одеты в белые ветровки, футболки и бейсболки с логотипом выборов Раиса Татарстана. Символикой выборов украшены и информационные точки в общественных местах.