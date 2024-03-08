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Волонтеры поздравили женщин-медиков, которые в праздник работали в больницах Казани
Сегодня, в Международный женский день, волонтеры-медики Татарстана вместе с информационно-ресурсным центром добровольчества навестили женщин-медиков, которые в праздничный день были на посту.
«Мы поздравили женскую часть коллектива Республиканской клинической больницы и седьмой клинической больницы Казани. Удалось застать на рабочих местах более ста медиков», – рассказала «Татар-информу» руководитель направления «помощь в медицинских организациях» волонтерского движения «Волонтеры-медики» Азалия Янтыкова.
Добровольцы принесли в больницы букеты тюльпанов и подарили их врачам, медсестрам, санитаркам, работникам охраны и другим женщинам.
Волонтерам удалось устроить женщинам настоящий праздник на работе.
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