Волонтеры поздравили женщин-медиков, которые в праздник работали в больницах Казани

Сегодня, в Международный женский день, волонтеры-медики Татарстана вместе с информационно-ресурсным центром добровольчества навестили женщин-медиков, которые в праздничный день были на посту.

Фото: «Волонтеры-медики»

«Мы поздравили женскую часть коллектива Республиканской клинической больницы и седьмой клинической больницы Казани. Удалось застать на рабочих местах более ста медиков», – рассказала «Татар-информу» руководитель направления «помощь в медицинских организациях» волонтерского движения «Волонтеры-медики» Азалия Янтыкова.

Фото: «Волонтеры-медики»

Добровольцы принесли в больницы букеты тюльпанов и подарили их врачам, медсестрам, санитаркам, работникам охраны и другим женщинам.

Волонтерам удалось устроить женщинам настоящий праздник на работе.