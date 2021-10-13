Волонтеры помогут жителям Татарстана старше 65 лет в получении QR-кодов. В республике возобновлена работа федеральной горячей линии для оказания помощи населению по номеру: 8 800 200 34 11. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Механизм обработки заявки следующий:

1. Нуждающийся человек звонит на горячую линию;

2. Оператор вносит заявки в систему «ОНФ. Помощь»;

3. Заявки распределяются по регионам и направляются в региональный штаб МЫ ВМЕСТЕ.

Координатором исполнения заявок является АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».