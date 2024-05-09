Волонтеры подарили участникам акции «Синий платочек Победы» в Казани символ чистого неба

В Казани в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла Всероссийская патриотическая акция «Синий платочек Победы». Всем участникам волонтеры подарили синие платочки — символы женской верности, чистого неба и веры в Победу, рассказали организаторы.

«Республика Татарстан в годы войны приняла сотни тысяч эвакуированных и раненых, а также свыше 70 фабрик и заводов, институты Академии наук, государственные ведомства. Уроженцы республики приближали общую народную Победу. Сейчас молодежь чтит память героических предков, тружеников тыла и защитников. Я увидела это по тому, с каким неравнодушием молодые люди участвовали в нашей акции „Синий платочек Победы“», — отметила президент БФ «Русская земля», автор и руководитель программы «Синий платочек» Анна Данилова.

В мероприятии в столице РТ приняли участие и.о. ответственного секретаря Палаты молодых законодателей при Совфеде Михаил Соболев, руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, зампред молодежного парламента РТ Артур Камалеев.

«Акция „Синий платочек Победы“ — это олицетворение памяти о подвиге народа, о несгибаемой силе духа и единстве поколений», — отметил Михаил Соболев.

«Я горжусь тем, что представляю Республику Татарстан среди участников этого движения, которое с каждым годом набирает все больше сторонников», — сказала детский омбудсмен Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета, член рабочей группы по демографии при Госсовете РФ.

Фото: БФ «Русская земля»