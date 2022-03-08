Волонтеры поздравили с 8 Марта женщину-ветерана, проведшую два года в концлагере

В Международный женский день, 8 Марта, волонтеры Победы Татарстана поздравили с праздником Веру Бакаеву, которая была ребенком, когда началась Великая Отечественная война. Она провела два года в фашистском концлагере и получила ранения. Сейчас живет в Казани. Она очень обрадовалась поздравлениям и сама обратилась с пожеланиями к женщинам.

"Дорогие женщины, я знаю, как нам бывает тяжело в жизни, но мы все одолеем. Мужчины на нас полагаются. Я хочу поздравить всех женщин России с Международным женским днем", – сказала Вера Бакаева.

Когда началась война, ей было около шести лет, и она должна была как раз пойти учиться в школу. Вместе с родителями Вера Бакаева жила в городе Углич. Отец у нее был военным, а мама работала в детском доме. Когда фашисты пришли в город, они начали набирать пленных и захватили около 150 детей из этого детдома, Вера Бакаева вместе со своей мамой тоже попала в число пленных. На ее глазах погибла мать, затем прямо перед ней и отец. На протяжении двух лет она находилась в концлагере, а затем всех узников расстреляли, а ей повезло, и она выжила. После этого она попала в военный госпиталь, затем ее перевезли в Татарстан, где она работала на меховой фабрике.

Сегодня к Вере Бакаевой пришли волонтеры Победы, чтобы поздравить ее с Международным женским днем. Они подарили ей цветы и продуктовый набор.

"Ежегодно Волонтеры Победы по всей России поздравляют ветеранов в рамках международной акции "Вам, любимые!". Мы приходим, поздравляем, оказываем адресную помощь и самое главное, что мы даем возможность связать поколения. Ветераны дают молодежи советы и напутствия", – сообщил волонтер Победы, региональный руководитель федерального проекта "Связь поколений" в Татарстане Руслан Низамиев.