«Волонтеры Победы» из РТ собрали более 100 тыс. рублей на медицинскую помощь ветеранам

Тысячи россиян по всей стране поддержали ветеранов в рамках ежегодной всероссийской акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». В Татарстане «Волонтеры победы» собрали более 100 тысяч рублей, благодаря чему регион занял 6-е место по России. В этом году в акции приняли участие 75 регионов и очень большой вклад в нее внесли волонтеры, поддерживающие акцию каждый год.

«Я поздравляю с достойными результатами акции всех, кто принимал в ней участие в этом году. Благодарю волонтеров, которые проявили стремление помогать тем, кто нуждается в нашей помощи, особенно в непростых условиях на фоне пандемии», — сказала Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений».

Особую благодарность она выразила всем, кто по зову сердца приобрел значок или сделал пожертвование. По ее словам, каждый значок «Красная гвоздика» — это реальный вклад в помощь ветеранам нашей страны.

Средства полученные с продажи значков «Красная гвоздика» приумножатся фондом и вернутся в Татарстан. Деньги пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи ветеранам ВОВ, а также на обеспечение госпиталей для ветеранов передовым медицинским оборудованием.

Благотворительный фонд «Память поколений» основан 22 июня 2015 года для оказания адресной высокотехнологичной помощи взрослой категории граждан — ветеранам боевых действий. С момента своего основания фонд оказал помощь на сумму более чем 2 млрд рублей и помог около 16 тыс. ветеранов по всей стране.