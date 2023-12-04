Волонтеры передали военнослужащим из РТ 5 тонн груза с одеждой, едой и медикаментами

Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» продолжает свою активную работу по предоставлению гуманитарной помощи для военнослужащих из Республики Татарстан.

Для выполнения новой адресной заявки одного из подразделений, находящегося в зоне проведения специальной военной операции, движение отправило груз гуманитарной помощи 4 декабря.

Фото: © Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

В составе груза находятся необходимые материалы: строительные компоненты, лодки с моторами, медикаменты, продукты длительного хранения и теплая одежда. Кроме того, военнослужащим передана помощь от волонтерских сообществ, включая маскировочные сети, буржуйки и обмундирование. Общий вес гуманитарной помощи достиг 5 тонн.

Фото: © Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

«Выражаем благодарность всем, кто принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Совместными усилиями мы приближаемся к Победе!» – сообщили представители движения.