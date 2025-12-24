news_header_top
СВО 24 декабря 2025 09:25

Волонтеры «Паучки» из Альметьевского района сплели 100 маскировочных сетей для бойцов

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В селе Борискино Альметьевского района работает сплоченная команда неравнодушных жителей, которые своим трудом ежедневно поддерживают военнослужащих. Местных волонтеров знают под названием «Паучки».

Как уточняют в администрации района, за год участники движения сплели 100 маскировочных сетей размером 3×7 метров. Каждая такая сеть используется для маскировки техники и позиций на передовой.

Помимо плетения сетей, на базе сельского Дома культуры волонтеры организовали штаб помощи. За время его работы было изготовлено и отправлено военнослужащим 105 килограммов сухарей, более 50 килограммов домашней лапши, а также вязаные теплые носки.

К работе активно подключаются и школьники. Дети пишут письма, рисуют открытки и передают слова поддержки военнослужащим.

Ежедневно в Дом культуры приходят около 15 активных жителей села, чтобы внести свой вклад в общее дело.

Присоединиться к движению может любой желающий – для этого достаточно обратиться в Дом культуры села Борискино.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

