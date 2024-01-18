Волонтеры организовали пункт сбора помощи военным в одном из салонов красоты Челнов

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Волонтеры «Своих не бросаем 16» организовали пункт сбора помощи в одном из салонов красоты Набережных Челнов. Всё, что приносят неравнодушные горожане, будет перенаправлено военнослужащим.

Сегодня Вероника принесла очередную посылку. Она предназначена для ее сына — военнослужащего с позывным Репа. Он находится в зоне проведения спецоперации с 2022 года — после того, как был призван в ходе частичной мобилизации. По словам матери, ее сын сразу отправился в военкомат, а свое решение объяснил тем, что надо защитить Родину.

«Скажу, что мой сын обо мне всегда заботится и разного рода неприятные ситуации скрывает. Он вообще у меня большой хохмач, оптимист. Если есть возможность, он звонит и всегда говорит, что у него всё хорошо. Про то, что он обморозил ноги, я узнала чисто случайно. Он мне не говорил об этом очень долго. Он всегда говорит, что победа будет за нами», — пояснила мама военнослужащего.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Боец умеет радоваться мелочам и старается не унывать. В одном из посылок волонтеры отправили военнослужащему небольшую игрушку. Сейчас она стала для него талисманом.

«Положила пингвиненка — маленькую игрушечку мягкую. Думаю, откроет — улыбнется. Теперь этот пингвиненок живет с ним всегда: он и на боях, и на отдыхе», — рассказала волонтер «Своих не бросаем 16» Гузель Гафиятуллина.

Когда боец был на отдыхе, поблагодарил за гумпомощь. При этом он сообщил, что всё отправленное до них доходит.

«Вообще приходит всё. Свечи особенно радуют, да много чего приходит. Я так не могу перечислить. Тут много городов завязано. Они там много чего присылают. Вот этот пингвинчик. И он до сих пор со мной, как талисманчик», — рассказал по видеосвязи военнослужащий с позывным Репа.

Пункт сбора помощи работает ежедневно с 9 до 18 часов.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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