Волонтеры НКНХ провели Сабантуй для детей с ОВЗ

Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» провели Сабантуй для нижнекамских детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник удалось организовать благодаря волонтерскому инклюзивному проекту «Мир без границ», который реализуется при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Цель проекта — дать возможность семьям с особенными детьми чаще путешествовать, бывать на природе, выезжать за пределы города, общаться друг с другом на свежем воздухе.

«Это наш второй опыт организации подобных массовых мероприятия для детишек с ОВЗ. Первый праздник был Масленица. И в прошлый раз, и сейчас целились на доступность активностей и создание настроения для детей с особенностями развития. Рады, что все получилось, — объяснила Марина Платонова, волонтер «Нижнекамскнефтехима».

Место празднования особенного Сабантуя расположилось на майдане в Ильинке. Мероприятие стало центром притяжения для маленьких особенных жителей нижнекамского района и их семей.

«После городского Сабантуя мы пообщались с родителями особенных детишек. Понятно, что не все семьи смогли приехать на праздник. Поэтому и было принято решение организовать для них особенный Сабантуй. Веселый, с конкурсами, активностями и подарками. В этом празднике дети смогут принять участие в любых активностях, в которых захотят», — добавил Алексей Ильяшевский, волонтер «Нижнекамскнефтехима»

Как и на главном городском Сабантуе, встречали участников праздника девушки в татарских национальных костюмах. А на площади майдана маленьких гостей уже ждали национальные развлечения: веселые старты, загадки, бег в мешках и даже лихое перетягивание каната. Кто-то активно участвовал в конкурсах, а кто-то поддерживал участников громкими овациями. Конечно, не обошелся праздник без призов и национальных угощений.

«С дочкой очень сложно выбраться на обычный массовый праздник. А этот Сабантуй для детишек с ОВЗ стал для нас глотком свежего воздуха. Хорошие конкурсы, замечательный стол. Дети счастливы. А это многого стоит», — говорит Светлана Анисимова, участница Сабантуя.

В завершении праздника всем семьям организаторы вручили памятные подарки. Но самое главное — каждый в этот день получил незабываемые впечатления.

«Праздник отличный, впечатления супер! Спасибо, что создали для нас этот особенный Сабантуй», — поблагодарила Эльмира Вахитова, участница праздника.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»