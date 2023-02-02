Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» представили свои проекты общественности

Волонтеры нижнекамского предприятия СИБУРа представили свои проекты своим коллегам и жителям города. Встреча прошла в молодежном центре инициатив «Ковер». Здесь нефтехимики рассказали о пяти проектах, которые вошли в число победителей X конкурса волонтёрских проектов сотрудников СИБУРа в рамках программы «Формула хороших дел». Это — «Золотые руки, добрые сердца», «Вместе с мамой», «Мир без границ», «Экотурнир с пользой» и «Добрая открытка».

Участники встречи узнали о цели каждого проекта, а также о том, как можно стать участником доброго и полезного дела. Все представленные инициативы сотрудников предприятия направлены на решение проблем местных сообществ, социально незащищенных слоев населения, безвозмездную помощь нуждающимся и охрану окружающей среды.

Фото: пресс-служба Нижнекамскнефтехима

Спикеры встречи рассказали о предстоящих мероприятиях и ответили на интересующие вопросы, поделились своими впечатлениями об участии в волонтерских проектах.

«В прошлом году я помогал в реализации экологических проектов, а в этом году решил попробовать воплотить идею — привить экологические привычки детям по раздельному сбору отходов в игровой и соревновательной форме. Рад, что мой проект оказался в числе победителей конкурса волонтерских проектов в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа „Формула хороших дел“», — отметил волонтер «Нижнекамскнефтехима» Ренат Нигматуллин.

«Всем отделом мы разрабатывали проект „Мир без границ“, который поможет провести целый комплекс мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья — воспитанников центра „Надежда“. Мы узнали, что дети очень хотят путешествовать и решили, что проект будет состоять из нескольких выездов на природу в разное время года с проведением праздников, знакомства с историей и культурой родного края», — рассказала волонтер «Нижнекамскнефтехима» Эльза Надырова.

На встрече с волонтерами «Нижнекамскнефтехима» и неравнодушными гражданами выступил директор «Нижнекамского волонтёрского центра» Булат Аюпов. Он отметил, что знакомство общественности с добрыми делами волонтеров Нижнекамска должно стать хорошей традицией.