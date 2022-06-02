Волонтеры Нижнекамска победили в чемпионате «Весенний кубок чистоты России»

Волонтеры из Нижнекамска стали победителями чемпионата «Весенний кубок чистоты России», организованного экопроектом «Чистые игры». Онлайн-награждение победителей состоялось 1 июня.

«В мае закончился чемпионат по очистке зеленых территорий от мусора и стали известны города, в которых живут самые сильные эковолонтеры. Абсолютным победителем по России стала команда из Нижнекамска, из Татарстана», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы оргкомитета.

Второе и третье места заняли представители волонтерского движения Пермского края — команды из Перми и Соликамска соответственно.

«Весенний кубок чистоты России» проходил с 23 апреля по 15 мая. Участниками турнира стали более 10,5 тыс. человек из 87 населенных пунктов России. Всего за время состязаний они собрали свыше 226 тонн мусора.

«Чистые игры» представляют собой командные соревнования по очистке зеленых территорий. Их участники соревнуются в сборе и сортировке мусора, используя для его поиска во время игры мобильное интерактивное приложение.