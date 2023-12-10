Волонтеры Нижнекамска отправили участникам спецоперации 200 пар вязаных носков

Объединение жительниц 36-го и 37-го микрорайонов Нижнекамска «Город мастеров» вносит свою лепту в помощь солдатам на передовой. С самого начала спецоперации женщины вяжут и шьют теплые вещи для военнослужащих. За это время они отправили на фронт порядка 200 пар носков и десятки коробок гуманитарного груза.

«Плетем мы сети, свечи льем, носочки вяжем и жилеты, ведь мы в Россиюшке живем, нас защищают наши дети. Давайте крепче за руки возьмемся. Давайте дружно в этом мире жить. Тогда не будут наши дети плакать, не будут наши матери тужить», — читает стихи одна из активисток.

Это стихотворение Нина Евстафьева сочинила сама. Но если раньше ее творчество было посвящено больше красоте, любви, то теперь мужеству солдат, трудным будням на фронте и вере в победу.

«Мы вяжем с молитвой, чтобы вернулись наши ребята живыми здоровыми и с победой», — вторит волонтер Назия Хисматова.

Пряжу помогает приобрести местный депутат. Из нее женщины вяжут теплые носки, перчатки и свитеры. Им помогают воспитанники местного подросткового клуба «Гренада», они шьют балаклавы.

«В дальнейшем готовые изделия мы собираем, упаковываем и отправляем как гуманитарную помощь от города», — рассказала председатель СТОС микрорайонов №36, 37 Жанна Кленкова.

В ответ бойцы благодарят нижнекамок. Это полезные теплые вещи, говорят они, к тому же сделанные с любовью. В планах у активисток и дальше собирать гуманитарную помощь для военнослужащих.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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