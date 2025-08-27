Волонтеры на участках и голосование на дому: как идет подготовка к выборам Раиса РТ

До выборов Раиса Татарстана остается чуть больше двух недель. В Татарстане уже завершается печать бюллетеней для голосования, участки дооснащаются всем необходимым, а ЦИК РТ запускает новые сервисы для удобства избирателей. Как идет подготовка к главному политическому событию года в республике – в материале «Татар-информа».





В общественном пространстве «Точка выбора» прошел ставший уже традиционным брифинг

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане завершается печать бюллетеней

До Единого дня голосования остается чуть больше двух недель, и в полиграфическо-издательском комплексе «Идел-Пресс» уже завершается печать бюллетеней, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев на ставшем уже традиционным брифинге в общественном пространстве «Точка выбора».

«С 3 сентября, но возможно, раньше, мы начнем доставку этих бюллетеней под военизированной охраной на территориальные избирательные комиссии. До 10 сентября все бюллетени будут на избирательных участках», – подчеркнул Кондратьев.

Он отметил высокую степень готовности участков, однако перед Центризбиркомом встала неожиданная проблема. «Новый вызов, который мы хотим решить до 1 сентября, – на каждом избирательном участке, а их у нас 2572, должен быть проводной телефон. При этом около 70 участков без таких телефонов. При современных вызовах и сложностях с интернетом мы обязаны все участки обеспечить проводными телефонами», – поделился Кондратьев.

Помимо дооснащения участков, в республике завершается образовательная программа по подготовке членов избирательной комиссии. Например, на днях завершается обучение для членов экстерриториального избирательного участка в Москве.

До 10 сентября все бюллетени будут на избирательных участках Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Наши ветераны, наше старшее поколение, – это люди очень ответственные»

Подготовка участков не единственный вызов, который стоит перед Центризбиркомом. Одна из главных задач – создать условия, когда проголосовать сможет каждый желающий житель республики, независимо от своего здоровья и местонахождения.

По словам Кондратьева, сейчас наблюдается оживление в части перезакрепления избирателей на участки – можно выбрать удобный для себя в этот день. И такое желание изъявили более 8 тыс. человек. «Это отличный показатель того, что избиратели планируют прийти на выборы, выбирая удобное для себя место», – подчеркнул председатель ЦИК РТ.

При этом Кондратьев подчеркнул, что услуга по перезакреплению доступна для всех жителей Татарстана до 10 сентября, причем воспользоваться ей можно неограниченное количество раз.

Депутат Государственной Думы России Татьяна Ларионова подчеркнула, что ЦИК РТ проводит огромную работу, чтобы все жители Татарстана смогли принять участие в голосовании, если у них есть такое желание.

Так, во время выборов будет возможность проголосовать дома у тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участок. Для этого нужно подать заявку через портал Госуслуг. Избирателю нужно будет заполнить специальное заявление, указав причину, по которой он не может лично посетить избирательный участок.

«Мы с вами знаем, что наши ветераны, наше старшее поколение, – это люди очень ответственные, это люди, которые всегда ходили на выборы, и для них отдать свой голос за того или иного кандидата – это, в общем-то, не просто право выбора, это необходимость. Это его уже где-то и состояние даже души, я бы сказала, и та ответственность перед государством, которую каждый пожилой человек, безусловно, испытывает», – сказала Ларионова.

Татьяна Ларионова подчеркнула, что ЦИК РТ проводит огромную работу, чтобы все жители Татарстана смогли принять участие в голосовании Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Маломобильным избирателям помогут волонтеры

Для помощи пожилым и маломобильным жителям в Татарстане будет действовать новый проект – «Волонтер на избирательном участке». Суть его заключается в том, что на избирательных участках присутствуют волонтеры, которые никак не вмешиваются в избирательный процесс, но помогают маломобильным людям дойти до кабинки, ориентируют, куда нужно идти, и так далее.

«В кабинку волонтер не заходит», – неоднократно подчеркнул Кондратьев, добавив, что никаких вмешательств в сами выборы волонтеры совершать не будут. Для этого ЦИК РТ даже планирует выпустить некий регламент поведения волонтеров на участке.

Чтобы воспользоваться помощью волонтера, необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Выборы», вкладка «Волонтер на избирательном участке». Сделать это можно до 10 сентября включительно.

«Верю, что у этого проекта большое будущее. Обеспечение возможности проголосовать – это проявление уважения к человеку и его правам. Волонтеры на избирательных участках были и раньше, но придание добровольцам официального статуса – это важный шаг», – отметила Татьяна Ларионова.

Ринат Садыков заявил, что костяк помощников избирательной системы Татарстана – это студенты вузов республики, представители молодежных организаций Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Спектр помощи может быть очень широкий»

Организационную поддержку в реализации проекта оказывает Министерство по делам молодежи республики. Руководитель ведомства Ринат Садыков во время брифинга заявил, что костяк помощников избирательной системы Татарстана – это студенты вузов республики, представители молодежных организаций, готовые своими добрыми делами оказать содействие в проведении выборов.

«Спектр этой помощи может быть очень широкий. Начиная от встретить и проводить до избирательного участка или помочь донести тяжелые сумки до элементарной навигации по участку, чтобы никто не заблудился», – подчеркнул Садыков.

Кондратьев поблагодарил Садыкова за помощь в организации этого проекта. «Когда возникла такая идея, я обратился к министру, и он сразу же сказал – да, давайте сделаем», – рассказал глава ЦИК РТ.

В Татарстане в Единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).