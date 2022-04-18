«Молодежка ОНФ» помогла вынужденной переселенке подготовиться к семейному празднику

Фото: Региональное отделение «Молодежки ОНФ»

Волонтеры татарстанского регионального отделения «Молодежки ОНФ» помогли вынужденной переселенке Ларисе Лукиной подготовиться к годовщине свадьбы, выполнив ее желание посетить салон красоты.

«Большая благодарность волонтерам, всем мальчикам, девочкам за поддержку и помощь, которую они оказывают с самого дня нашего приезда. Отдельное спасибо парикмахеру, которая согласилась меня покрасить и подстричь, чтобы я хорошо выглядела в наш семейный праздник. Для меня это было очень важно. Я сразу стала лучше выглядеть. Будто два разных человека до и после», — поделилась она.

Как отметил координатор региональной команды «Молодежки ОНФ» по Республике Татарстан Дамир Нургалиев, сейчас основная задача волонтеров — знать индивидуальные потребности каждого вынужденного переселенца, остановившегося в Татарстане, и выполнять их по мере возможности.

«Мы рады были выполнить просьбу Ларисы, которая хотела перед семейным торжеством сходить с салон красоты. Жаль, что этот праздник она отмечает вдали от родного дома, но может быть наша помощь частично это заменит», — отметил собеседник агентства.